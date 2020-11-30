Sağlık Bakanlığı 2020-KPSS Önlisans branş sıralaması nasıl öğrenilir?

KPSS önlisans branş bazında sıralama listesi açıklandı mı? 2020 KPSS branş bazında sıralamalar son dakika merak ediliyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den KPSS branş bazında sıralamalar hakkında açıklama gelmişti. İşte merak edilen detaylar.

Sağlık Bakanlığı alım haberi. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tarihi konusunda ÖSYM’den beklenen açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ÖSYM üzerinden KPSS puanı ile 7 bini hemşire, bin 700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal Çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacağını duyurmuştu.

Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı için tercih tarihleri ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ne zaman yapılacak ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2020-KPSS Önlisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım pazartesi günü açıklanacağını duyurdu. ÖSYM Başkanı Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli adaylarımız, 2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız.” ifadesini kullandı.

KPSS önlisans branş sıralaması nereden öğrenilir?

KPSS branş bazında sıralamaları ÖSYM tarafından son dakika açıklandı. 2020 Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile branş bazında sıralamalarını öğrenebileceklerdir.

Sağlık Bakanlığı KPSS önlisans branş sıralaması için tıklayın