Sağlık Bakanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışını takiben 3 Mayıs 1920 tarihinde 3 sayılı kanun ile kuruldu. Sağlık Bakanlığı online hizmetleri vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görüyor.

Online olarak kurulan e-nabız, MHRS randevu sistemi, SABM, HES kodu gibi hizmetlerin Sağlık Bakanlığı aracılığıyla online olarak yapılması büyük kolaylık sağlıyor.

e-Nabız sistemi nasıl çalışır?

Dünya değişerek gelişiyor. Hayatın her alanına hız, kalite ve performans getiren bilişim ve teknoloji son yıllarda sağlık hizmetlerinin en temel aktörleri konumunda.

Dünyada hızla artan ev sağlık uygulamaları sağlık hizmeti daha hızlı ve daha güvenilir noktalara taşınıyor. Şimdi bu uygulamalar Türkiye’de de aktif durumda. Sağlık Bakanlığı son 10 yılda yapılan yenilikleri ve dünyadaki diğer uygulamalardan daha gelişmiş sağlık problemi kaydı alabilecek 24 haftanın 7 günü hızlı ve güvenli hastaneye gittiğinizde rahatsızlıklarınızı, tedavilerinizi, kullandığınız ilaçları, tahlil sonuçlarınızı, radyoloji görüntülerinizi ya da alerji testlerinizi tek tek anlatmaya gerek kalmayacak bir e-nabız sistemi kurdu. Doktorunuz tüm sağlık geçmişimize görerek en uygun tedaviyi uygulayacak ve acil durumlarda hayat kurtaracak. Bu sistemle muayene randevusu alabilecek vatandaşımız hekime gitmeden önce iletmek istediği notlarını sistem üzerinden paylaşabilecek. Hasta böylece tedavi süresince 7/24 iletişim halinde kalabilir. Vatandaşların mobil cihazlarını kullanarak giyilebilir sağlık teknolojileri ,Bluetooth'lu tansiyon aletleri, akıllı bileklikler zaman ve mekandan bağımsız 7/24 sağlık hizmeti alabileceği e-nabız sistemi Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı projesidir.

E-NABIZ SİSTEMİNE GİRİŞ İÇİN TIKLAYIN

e-Nabız iOS Mobil Uygulaması İndirmek için tıklayın

e-Nabız Android Mobil Uygulaması İndirmek için tıklayın

MHRS nedir? MHRS nasıl randevu alınır?

MHRS sisteminden randevu almak için öncelikle https://www.mhrs.gov.tr adresine giriş yapın. Merkezi Hekim Randevu Sistemine girdiğinizde size ilk başta tarih sormaktadır. Muayene olmak istediğiniz tarihi işaretleyin. Aile hekiminiz bu system üzerinde karşınıza çıkacaktır. Eğer Aile hekiminzden randevu almak isterseniz buradan seçim yapabilirsini. Başka bir hastaneden randevu almak için ise hastaneyi seçin, hastanenin hangi birime bağlı olduğunu, muayene olacağınız bölümü ve doktoru seçin. Belirtmek istemediğiniz seçeneklere farketmez yanıtını kullanın. Tüm seçenekleri doldurduktan sonra randevu ara seçeneğine tıklayın. MHRS sistemi size en uygun tarihte istediğiniz klinik veya doktordan randevu saatleri sçeenekleri çıkarır. Kendinize uygun olan saati seçerek MHRS sistemi üzerinden online randevu alma işlemini bitirmiş olursunuz.

MHRS randevu sistemine giriş için tıklayın

SABİM nedir?

SABİM’in açılımı Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi’dir. SABİM, Sağlık Bakanlığı ile ilgili her türlü sorun, şikayet, öneri ve taleplerini dinleyip, değerlendirerek, iletilen sorunlara anında ve yerinde müdahaleler ile çözüm sağlamaktadır. Alo Sabim hattı ise 184: 184 telefon numarasıdır.

HES kodu nasıl alınır?

1- HES kodu almak için öncelikle "Hayat Eve Sığar" uygulaması üzerinden, "HES Kodu İşlemleri" bölümüne girin.

"HES Kodu Oluştur" butonuna tıklayın. Kod kullanım süresi seçerek kod oluşturun. Eğer HES uygulamasına sahip değilseniz,

HES uygulamasını AppStore’dan indirmek için tıklayın

HES uygulamasını Google Play’den indirmek için tıklayın

2- HES kodunu SMS ile de öğrenebilirsiniz. SMS ile HES yazıp boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, Kimlik Kartının Ön tarafındaki Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve "Paylaşım Süresi" gün sayısı olarak yazarak 2023'e SMS olarak gönderin. Sistem üzerinden, yolculuğunuz için geçerli gün sayısı kadar HES kodunuz telefonunuza gönderilecektir.

HES kodu paylaşım süresinin seçeceğiniz uçuşun tarihinden en az 7 gün daha fazla olmalıdır. Örneğin uçuşunuz 10 gün sonra ise en az 17 gün geçerli Paylaşım Süreli bir kodunuz olmalıdır. HES kodunun geçerli olması için Paylaşım Süresi’ni girerken yolculuk tarihine kadar olan gün sayısına en az 7 gün daha eklemeniz gerekir.

Örnek; HES 12345678901 1734 18

Paylaşım süresinin belirtilmemesi durumunda kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılmaktadır.

3- HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden de almanız mümkün. Bunun için,

e-Devlet sistemine giriş yapınn, “HES Kodu Üretme ve Listeleme” seçeneğini işaretleyerek “Yeni Hes Kodu” butonuna tıkladığınızda HES kodunuzu almış olursunuz.

4-Belli bir gün sayısını kapsayan kodları alırken uçuş günlerini dikkatlice seçmeniz gerekiyor. Eğer kodunuzun geçerlilik süresi dolmuşsa rezervasyonlarınız onaylanmamaktadır.

5-Ayrıca HES kodunuz, iletişim bilgilerinizin eksik veya hatalı olması, doğum tarihi vb. kişisel bilgilerinizdeki hatalar dolayısıyla geçersiz olabilir. Bu bilgileri doğru girmelisiniz.