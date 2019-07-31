Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alımı hangi kadrolara yapılacak? İşte kontenjanlar ve şartları!

Sağlık Bakanlığı'nca KPSS puanıyla atanacak 12 bin sözleşmeli sağlık personeli için ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Sözleşmeli sağlık personeli alımı için kadroya dahil edilecek unvanlar belirtildi. Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alımı hangi kadrolara yapılacak? merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel kontenjanları ve şartları!

Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alımı hangi kadrolara yapılacak?

Belirlenen 12 bin kadrodan 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık teknisyeni ile sağlık teknikerinden oluşacak.

Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

Biyolog 30 (Lisans) 30

Çocuk Gelişimcisi 32 (Lisans) 32

Dil ve Konuşma Terapisti 18 (Lisans) 18

Diyetisyen 160 (Lisans) 160

Ebe 1000 (Lisans) 1000

Fizyoterapist 400 (Lisans) 400

Hemşire 5000 (Lisans) - 1183 (Ortaöğretim) 6835

İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 21 (Lisans) 21

Odyolog 82 (Lisans) 82

Perfüzyonist 40 (Lisans) 40

Psikolog 170 (Lisans) 170

Sağlık Fizikçisi 22 (Lisans) 22

Sosyal Çalışmacı 190 (Lisans) 190

Sağlık Teknikeri Adli Tıp 20 (Ön Lisans) 20

Sağlık Teknikeri Ağız Diş Sağlığı 109 (Ön Lisans) 109

Sağlık Teknikeri 74 Ameliyat 73 (Ön Lisans) 73

Sağlık Teknikeri Anestezi 192 (Ön Lisans) 192

Sağlık Teknikeri Çevre Sağlığı 68 (Ön Lisans) 68

Sağlık Teknikeri Diş Protez 74 (Ön Lisans) 74

Sağlık Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans) 85

Sağlık Teknikeri Eczane 95 (Ön Lisans) 95

Sağlık Teknikeri Elektronörofizyoloji 23 (Ön Lisans) 23

Sağlık Teknikeri Evde Bakım 82 (Ön Lisans) 82

Sağlık Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans) 70

Sağlık Teknikeri İlk ve Acil Yardım 807 (Ön Lisans) 807

Sağlık Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 12 (Ön Lisans) 12

Sağlık Teknikeri Laboratuvar 181 (Ön Lisans) 181

Sağlık Teknikeri Odyometri 71 (Ön Lisans) 71

Sağlık Teknikeri Ortopedi 66 (Ön Lisans) 66

Sağlık Teknikeri Patolojik Anatomi 33 (Ön Lisans) 33

Sağlık Teknikeri Radyoterapi 25 (Ön Lisans) 25

Sağlık Teknikeri Röntgen 237 (Ön Lisans) 237

Sağlık Teknikeri Tıbbi Sekreter 264 (Ön Lisans) 264

Sağlık Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans) 5

Sağlık Teknisyeni Anestezi 34 (Ortaöğretim) 34

Sağlık Teknisyeni Çevre Sağlığı 15 (Ortaöğretim) 15

Sağlık Teknisyeni Diş Protez 12 (Ortaöğretim) 12

Sağlık Teknisyeni İlk ve Acil Yardım 193 (Ortaöğretim) 193

Sağlık Teknisyeni Laboratuvar 32 (Ortaöğretim) 32

Sağlık Teknisyeni Röntgen 57 (Ortaöğretim) 57

Sağlık Teknisyeni Tıbbi Sekreter 65 (Ortaöğretim) 65

TOPLAM 7165 (Lisans) 2592 (Ön Lisans) 2243 (Ortaöğretim) TOPLAM: 12000

Hangi kadro için hangi şart gerekli?

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

ODYOLOG:

Söz konusu pozisyona odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı veya doktorası yapan ve Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.



PERFÜZYONİST:

Söz konusu pozisyona perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan ve Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ:

Söz konusu pozisyona dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans veya doktora yapan ve Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ:

Söz konusu pozisyona fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan ve Devlet Personel Başkanlığınca bilgileri alınmış adaylar başvurabilecektir. (*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm:

“…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarında yer alan hükümler:

“…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”