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Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir ile video konferansla görüştüler

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile video konferans ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:45:28 -
Sağlık Bakanı Yardımcısı Eldemir ile video konferansla görüştüler

AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir ile video konferans ile görüştü.


Dünyayı saran korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında tüm toplantıları video konferans sistemiyle yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, bu defa Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir ile video konferans sistemiyle görüştü. İlçe ve belediye başkanlarının da katıldığı video konferansta, yapımı yüzde 90 tamamlanan Yeni Devlet Hastanesi hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Aslen Bilecikli olan ve bir dönem Bilecik Milletvekilliği de yapan Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir, Bilecikli hemşehrilerine selamlarını gönderdi.



"Bu yoğun günlerinde ilimize vakit ayırdı"


Toplantı sonrası bir açıklama yapan İl Başkanı Karabıyık, "Sağlık Bakan Yardımcımız hemşehrimiz Halil Eldemir’in katılımlarıyla ilçe başkanlarımız ve belediye başkanlarımız ile birlikte video konferans toplantısı gerçekleştirdik. Sağlık Bakanlığımızın bu yoğun günlerinde ilimize vakit ayıran sayın Bakanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

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