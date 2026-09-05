Araba değil yürüyen tabut: İşte en güvensiz 10 otomobil!
İngiltere merkezli sürücü memnuniyeti araştırması, sürücülerin gerçek kullanım verilerine baz alarak en az güvenilen araçları sıraladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İngiltere merkezli sürücü memnuniyeti araştırması, sürücülerin gerçek kullanım verilerine baz alarak en az güvenilen araçları sıraladı.
EN AZ GÜVENİLİR ARAÇ MARKALARI
10. FORD (?.70)
9. FİAT (?.44)
8. SEAT (?.27)
7. CİTROEN (?.71)
6. BYD (?.14)
5. LAND ROVER (?.39)
4. DACİA (?.14)
3. CUPRA (?.00)
2. MG (?.94)
1. JEEP (?.68)/ kaynak: haber7
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