  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Silivri’de arama kurtarma çalışmaları sürüyor 720 metre derinlikte hummalı mesai ‘Bilim bilim’ diye tepinen sekülerler buna ne diyecek? Alkolün bir zararı daha kanıtlandı Silivri’deki faciada 'AIS cihazı' detayı! İmamoğlu’nu 20 bin liralık cihaz mı batırdı? Bunu yapan insan olamaz: Sağır ve dilsiz adamı öldüresiye dövdüler! Dünyada en çok satılan 2. meyve! Çin'den getirip satmaya başladı! Dün kalleş yerleşimci çeteleri savunmuştu! Huckabee siyonist cinayetleri itiraf etti: ‘Batı Yaka’daki vahşet açıkça terördür’ Bakan Tekin'den yapay zeka çıkışı Çocuklarımız tehlike altında Estetik merakı hayatları tehdit ediyor: Güzelleşmek isterken canından oluyordu
Otomotiv
12
Yeniakit Publisher
Araba değil yürüyen tabut: İşte en güvensiz 10 otomobil!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Araba değil yürüyen tabut: İşte en güvensiz 10 otomobil!

İngiltere merkezli sürücü memnuniyeti araştırması, sürücülerin gerçek kullanım verilerine baz alarak en az güvenilen araçları sıraladı.

#1
Foto - Araba değil yürüyen tabut: İşte en güvensiz 10 otomobil!

EN AZ GÜVENİLİR ARAÇ MARKALARI

#2
Foto - Araba değil yürüyen tabut: İşte en güvensiz 10 otomobil!

10. FORD (?.70)

#3
Foto - Araba değil yürüyen tabut: İşte en güvensiz 10 otomobil!

9. FİAT (?.44)

#4
Foto - Araba değil yürüyen tabut: İşte en güvensiz 10 otomobil!

8. SEAT (?.27)

#5
Foto - Araba değil yürüyen tabut: İşte en güvensiz 10 otomobil!

7. CİTROEN (?.71)

#6
Foto - Araba değil yürüyen tabut: İşte en güvensiz 10 otomobil!

6. BYD (?.14)

#7
Foto - Araba değil yürüyen tabut: İşte en güvensiz 10 otomobil!

5. LAND ROVER (?.39)

#8
Foto - Araba değil yürüyen tabut: İşte en güvensiz 10 otomobil!

4. DACİA (?.14)

#9
Foto - Araba değil yürüyen tabut: İşte en güvensiz 10 otomobil!

3. CUPRA (?.00)

#10
Foto - Araba değil yürüyen tabut: İşte en güvensiz 10 otomobil!

2. MG (?.94)

#11
Foto - Araba değil yürüyen tabut: İşte en güvensiz 10 otomobil!

1. JEEP (?.68)/ kaynak: haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Hay bin gunduz

Togg derhal 1.6 1.4 dizel ve benzinli motor işini çözmeli
TÜM YORUMLARA GİT
Bakan Gürlek duyurdu: 31 avukat için gözaltı kararı
Gündem

Bakan Gürlek duyurdu: 31 avukat için gözaltı kararı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı yollarla vatandaşların kimlik bilgilerini ele geçiren avukatlar hakkında gözaltı kararı verildiğini söy..
Erdoğan: Geçmişiyle bağı kopanın inşa edebileceği bir istikbal yoktur
Siyaset

Erdoğan: Geçmişiyle bağı kopanın inşa edebileceği bir istikbal yoktur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi” Programı"nda açıklamalarda bulundu.
UEFA'dan Fenerbahçe'yi futbolcuya soruşturma başlatılmıştı! Artık oynayamayacak
Spor

UEFA'dan Fenerbahçe'yi futbolcuya soruşturma başlatılmıştı! Artık oynayamayacak

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon maçının ardından sarı-lacivertli futbolcular Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkı..
Tahran-Amman hattında kılıçlar çekildi! İranlı Bakan Arakçi'den Ürdünlü mevkidaşına sert tepki!
Gündem

Tahran-Amman hattında kılıçlar çekildi! İranlı Bakan Arakçi'den Ürdünlü mevkidaşına sert tepki!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi’nin, İran'ın misilleme saldırılarını "önceden planlanmış bir politik..
Sıddık Eraslan son yolculuğuna uğurlandı!
Gündem

Sıddık Eraslan son yolculuğuna uğurlandı!

Çekmeköy'de üç dönem belediye başkanlığı yapan, ilçenin yerel yönetim tarihinde önemli izler bırakan ve yazar Sibel Eraslan'ın eşi Sıddık Er..
Çankaya Belediye Başkanı Güner'in en yakınıydı... Köksal'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı!
Siyaset

Çankaya Belediye Başkanı Güner'in en yakınıydı... Köksal'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı!

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Çankaya Belediyesi eski Özel Kalem Müdürü Sadık Can Köksal’ın idrar ve saç örneklerin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23