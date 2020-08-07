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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan 'yakın mesafe' uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 12:09:00 -
Sağlık Bakanı Koca'dan 'yakın mesafe' uyarısı

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Hayatımızın yönetimini salgına mı bırakacağız, yoksa tedbirlerle salgını biz mi kontrol altına alacağız? Başarabiliriz. Tedbirde teyakkuz istiyoruz. Bu devirde, yakın mesafe cana yakınlık değil. Ne olduğunu, akciğeri su toplayanlar keşke anlatabilse."

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