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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan Türk-İş'e 1 Mayıs teşekkürü:

"Türk-İş, bu yıl, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, yayımladığı bildiri ile sağlık çalışanlarımıza ithaf etti. Bütün çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-05-01 18:40:11 -
Sağlık Bakanı Koca'dan Türk-İş'e 1 Mayıs teşekkürü:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu yılki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü sağlık çalışanlarına ithaf eden Türk-İş'e teşekkür etti.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk-İş, bu yıl, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü, yayımladığı bildiri ile sağlık çalışanlarımıza ithaf etti. Bütün çalışma arkadaşlarım adına kendilerine teşekkür ediyorum. Bu çok zarif, kıymet bilir davranışla bugün yorgunluklar biraz azalacak, sağ olsunlar." ifadesini kullandı.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde çelenk sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, dünyanın ve Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile karşı karşıya kaldığını belirterek, bu yılki 1 Mayıs'ı sağlık çalışanlarına ithaf ettiklerini bildirmişti.

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