  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı:

"Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir"

Yeniakit Publisher
2020-05-08 21:46:44 -
Sağlık Bakanı Koca'dan semt pazarlarında maske uyarısı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları semt pazarlarında maske takmaları konusunda uyardı.

Koca, Twitter adresinden, bir pazar esnafının üzerinde "Parasız gel, maskesiz gelme" yazılı tezgahının fotoğrafını paylaştı.

Fahrettin Koca, "Maske ve sosyal mesafe uyarılarımız, halkımızın pratik zekası, hazırcevap konuşmasıyla mevzu olup yayılıyor. Pazar yerinde dikkatli olalım. Biri, parayla birlikte bir miktar koronavirüs uzatabilir." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı