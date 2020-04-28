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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca’dan ‘hava ambulans’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır” dedi.

2020-04-28 23:07:41 -
Sağlık Bakanı Koca’dan ‘hava ambulans’ açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır” dedi.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hava ambulansla ilgili iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Koca, “Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008’den beri veriyor. Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir. Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı” ifadelerine yer verdi.

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