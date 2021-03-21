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Sağlık Sağlık Bakanı Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Down sendromlular, algıları ve duygularıyla özel insanlardır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 19:01:00 -
Sağlık Bakanı Koca'dan 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Down sendromlular, algıları ve duygularıyla özel insanlardır"

Koca, paylaşımında, "Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle down sendromlu çocuklarımıza, yetişkin bireylere ve ailelerine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Down sendromlular, algıları ve duygularıyla özel insanlardır. Onları anlamaya çalışalım. Biricik olan dünyalarına karşı hassas olalım." ifadelerini kullandı.

 

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