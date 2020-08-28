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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz"
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz"

Yeniakit Publisher
2020-08-28 21:50:43 -
Sağlık Bakanı Koca: "Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz"

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a yakalanan bir sağlık çalışanının çok yıpratıcı bir süreç yaşadığını belirterek, "Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, Kovid-19'a yakalanan ve hastalığı yenen Hamide Ç. isimli bir sağlık çalışanının sözlerini paylaştı.

Bakan Koca, sağlık çalışanının yaşadıklarına ilişkin şunları aktardı:

"Bir sağlık çalışanı olarak ben de Kovid-19'a yakalandım. Bu süreçte hem beden sağlığı hem de psikolojik olarak çok yıpratıcı bir süreç yaşadım. Aileme, çocuklarıma ve sevdiklerime bulaştırma korkusu ve onlardan uzak kalma zorunluluğu, zor yönlerinden birisi. Bedenin her gün farklı bir yerinde hissettiğin ağrılar, halsizlik ve yorgunluk hissi ile devamında yaşanan solunum sıkıntısı, devamının ne olduğunu bilmemek kaygısı ve çaresiz şekilde bekleme, elinden bir şey gelmemesi."

Koca, "Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz." değerlendirmesini yaptı.

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