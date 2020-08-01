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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbire ihtiyaç var. Günlük yeni hasta sayımız 1000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu."

Yeniakit Publisher
2020-08-01 20:50:55 -
Sağlık Bakanı Koca: "Tedbire ihtiyaç var. Günlük yeni hasta sayımız 1000 sınırında. Bu sayının altına inmek için 33 gün süren bir çabamız olmuştu."
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