Dev banka, son tahminini duyurdu! Altın yatırımcılarını ters köşe yapacak gelişme
Küresel yatırım bankası JPMorgan, altın piyasasına ilişkin yeni değerlendirmesini yayımlayarak 2026 yılına yönelik fiyat beklentilerini güncelledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Küresel yatırım bankası JPMorgan, altın piyasasına ilişkin yeni değerlendirmesini yayımlayarak 2026 yılına yönelik fiyat beklentilerini güncelledi.
Banka, kısa vadede altın fiyatlarının yatay bir seyir izleyebileceğini öngörürken, 2026 yılının son çeyreğinde ons altının 4.500 dolar seviyesine ulaşabileceğini tahmin etti.
Reuters tarafından aktarılan JPMorgan analizine göre, ons altının 2026'nın üçüncü çeyreğinde ortalama 4.300 dolar, dördüncü çeyreğinde ise ortalama 4.500 dolar seviyesinde işlem görmesi bekleniyor.
JPMorgan, önceki projeksiyonlarına kıyasla kısa vadede daha temkinli bir görünüm benimsediğini belirtti. Raporda, altına yönelik talebin bazı pazarlarda zayıflamasının fiyat artış hızını yavaşlatabileceği ifade edildi.
Ayrıca reel faiz oranlarındaki değişimlerin altın fiyatları üzerindeki etkisinin son dönemde daha belirgin hale geldiğine dikkat çekildi. Banka, altının kısa vadede dar bir bantta hareket ettikten sonra yeniden yükseliş trendine girebileceğini öngörüyor. Buna göre ons altın fiyatının 2026 yılı içinde kademeli olarak yükselmesi ve yılın son çeyreğinde zirve seviyelere yaklaşması bekleniyor.
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