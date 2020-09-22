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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "Şiddetin ihtimali bile olmamalı"
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Şiddetin ihtimali bile olmamalı"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 02:40:10 -
Sağlık Bakanı Koca: "Şiddetin ihtimali bile olmamalı"

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'nın Keçiören ilçesinde, silahlı kavgada yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişinin yakınlarının sağlık görevlilerine saldırarak ameliyathaneye girmeye çalıştığı olaya ilişkin, "Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde kendilerini saldırganlardan korumaya çalışan sağlık görevlilerinin görüntüsünü paylaşarak şunları kaydetti:

"Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde, çok sayıda kişi, ateşli silahla yaralanan, müdahalelere rağmen kurtarılamayan yakınlarını, kuralları zorlayarak görmeye çalıştı. Arkadaşlarımız, şiddet olasılığına karşı, kapıyı kapalı tuttu. Şiddetin ihtimali bile olmamalı. Devlet, geçit vermeyecek."

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