Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık ordusu olarak bu süreçte test kapasitesini arttıracağız. Her yeni vakada filyasyon sürecini uygulayacağız. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız. Bütün ekibimizle eskisinden daha dikkatli olacağız. Hedefimiz yeni vaka ve
Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık ordusu olarak bu süreçte test kapasitesini arttıracağız.
Sağlık Bakanı Koca: "Sağlık ordusu olarak bu süreçte test kapasitesini arttıracağız. Her yeni vakada filyasyon sürecini uygulayacağız. Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız. Bütün ekibimizle eskisinden daha dikkatli olacağız. Hedefimiz yeni vaka ve vefat sayısının sıfır olduğu bir tablo."