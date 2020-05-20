  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çeyrek altın kaç para? Altın fiyatları ne kadar yükseldi?

Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Filistin'e Kovid-19 yardımı için BAE firması Etihad İsrail'e ilk kez sefer düzenledi

Sudan ABD mahkemesinin tazminat kararını temyize götürecek

İsrail’de ibadethanelerin kapıları açılıyor
için kalan
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Küçük bir ihmal tüm Türkiye'yi etkileyebilir

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 09:19:00 -
Sağlık Bakanı Koca: Küçük bir ihmal tüm Türkiye'yi etkileyebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskinin devam ettiğine ilişkin paylaşım yaptı.

Koca,"Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına 'Kelebek Etkisi' denir. Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı