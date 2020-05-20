Sağlık Bakanı Koca: Küçük bir ihmal tüm Türkiye'yi etkileyebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskinin devam ettiğine ilişkin paylaşım yaptı.

Koca,"Küçük bir etkenin, kestirilemez büyüklükte sonuçlar doğurmasına 'Kelebek Etkisi' denir. Wuhan'da ortaya çıkan koronavirüsün tüm dünyada hayatı alt üst etmesi gibi. Şimdi de küçük bir ihmal, bir uçtan bir uca tüm Türkiye'yi etkileyebilir. Risk devam ediyor. Tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.