Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (5)

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar kullanılan grip aşısı miktarı 722 bin oldu ama 6 milyonu açık şu an. Zannediyorum birkaç gün içerisinde bunu daha da genişletmiş olacağız. 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik. Muhtemelen 70-65 ve bir hafta-10 gün içerisinde 60 yaşa kadar indirmiş olacağız." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Bugüne kadar kaç grip aşısının yapıldığına ve Türk Eczacıları Birliğinin (TEB) çalışmaya katkı verebileceği açıklamasına ilişkin soru üzerine Koca, bu konuyu önceden detaylı bir şekilde açıkladığını hatırlattı. Koca, bu yıla kadar her ülkenin 1 yıl önceden grip aşısı siparişini verdiğini belirterek, 2020'de dünyada grip aşısı arzının yüzde 20'yi geçmediğini ve üretim kapasitesinin bu orandan fazla olmadığını anlattı.

Türkiye'nin ise geçen yıl 1 milyon 300 bin grip aşısı tedarik ettiğini ve eczanelerden satışına izin verildiği halde 1 milyon 100 bin grip aşısı dozunun tüketildiğini bildiren Koca, geçen yıl 200 bin grip aşısının eczanelerden satılmasına rağmen kullanılamadığını ifade etti.

Koca, birçok ülkenin Türkiye'den farklı olarak grip aşısını daha yoğun kullandığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bu yıl 2,3 milyon grip aşısı kullanıma hazır halde, sağlık çalışanlarımıza da başlamış olduk. Şu ana kadar da bu grip aşılarıyla ilgili kimlere yapılması gerektiğini de Bilim Kurulu, Aşı Kurulu en riskli grupları tespit ederek bu uygulamayı başlatmış olduk. Bu yıl farklı olarak eczanelerden satışına da izin vermedik. Yani parası olanın gidip grip aşısını alma durumuna izin vermedik. Kime yapılması gerekiyorsa o kişileri en riskli gruptan başlayarak sınıfladık. Her geçen gün de bu tüketim ile doğru orantılı olarak kapasiteyi yani kimlere uygulayabileceğimizi de genişletmeye çalışıyoruz.

Şu ana kadar kullanılan grip aşısı miktarı 722 bin oldu ama 6 milyonu açık şu an. Zannediyorum birkaç gün içerisinde bunu daha da genişletmiş olacağız. Biz muhtemelen 75 yaş ve üzerine uygulanmasını ilave ettik. Muhtemelen 70-65 ve bir hafta-10 gün içerisinde 60 yaşa kadar indirmiş olacağız. Yani elimizdeki aşının durumuna ve tüketimine göre, bunu anlık zaten gözlüyor ve dijital ortamda ciddi olarak bunu çok rahat takip edebiliyoruz. Ona göre de genişletmiş oluyoruz."

- "Grip aşısı konusunun çok fazla uzatılmasını istemiyorum"

TEB'in grip aşısıyla ilgili açıklamasına değinen Koca, bu konuya ilişkin daha önceden çok soru yöneltildiğini ifade etti. Koca, bu konunun çok fazla uzatılmasını istemediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"TEB'in bahsettiği aşıyı tedarik edeceğini söyleyen firma daha önce bizimle irtibata geçen, bizim irtibat içinde olduğumuz ve bize hatta 11 dolar olarak teklif verdi. TEB için de aynı dönemde 12 dolar teklif verip TEB'in de bize 12 dolar olarak 29 Eylül itibarıyla teklif ettiği bir aşıdan bahsediyoruz. Ama devamında firmadan belgeleri istediğimizde, böyle bir aşının olmadığını bize yazılı olarak beyan etti. O aşı daha önceden irtibatlı olduğumuz firmadan 11 dolara bize teklif edildi. Dolayısıyla bu anlamda ortada bir aşı da yoktu. 'Aşı var.' diyerek bu anlamda siyasetin de malzemesi yapıldı."

- "Zatürre oranı önceden ve erken dönem kullanılan ilaçlarla düştü"

Kovid-19 tedavisindeki ilaçların kullanılmasının gerekli olup olmadığına yönelik soru üzerine Koca, koronavirüs verilerine ilişkin tabloya dikkati çekti. Koca, şu değerlendirmede bulundu:

"Nisan ayında zatürre oranı yüzde 30'lara yakındı, şu an yüzde 3,4. Yani 10 kat azaldı. Bu zatürre oranının azalmış olmasının en büyük sebebi, tek sebebi demiyorum, önceden ve erken dönemde kullanılan ilaçlar. Bu ilaçları vatandaşımızın hassasiyetle uygulamasını özellikle söylemek istiyorum. Zatürre oranı eğer aynı oranda devam etmiş olsaydı, şu an hastanelerimiz bu yükü kaldıramazdı.

Vatandaşımızın yüzde 80'e yakınının hafif geçirdiğini biliyoruz. Hafif geçirenler, ben ilaç almadan da bunu hafif atlattım diye düşünüyor olabilir ama bize özellikle müracaat eden, ağır gelen hastaların ilaç kullanmayan hastalar olduğunun altını çizmek istiyorum. Yani hastaneye yatan, yoğun bakıma geçişi olan, cihaza bağlanan ve erken dönemde kaybetmek durumunda kaldığımız hastaların önemli kısmı erken dönemde tedavisi başlanmayan ve erken dönemde ilacını almayan kişiler olduğunu bilelim."

Bu hastalıkta ilk 6 günün hafif seyrettiğini, 7 ve 8'inci günde daha çok akciğer tutulumu ile kendisini gösterdiğine işaret eden Koca, şunları kaydetti:

"Eğer kötüleşirsen bu ilacı al diye bir yaklaşımın doğru olmadığını belirtelim. Çünkü zaten 7'nci, 8'inci gününde aldığınızda artık etkisi olmaktan çıkmış oluyor. O nedenle erken dönemde ilaçlarımızı mutlak alalım ve bu dönemde en ufak bir grip, nezle benzeri bir belirtinin de Kovid-19 olabileceğini mutlak düşünelim. Geçer diye düşünmeden erken dönemde ilaca erişimi sağlamış olalım. İlaca erişmeye gayret edelim, erken dönemde verilen ilaçları da kullanmış olalım. Bu konuda yanlış yapılan bir enformasyon var. O noktada özellikle vatandaşlarımız asla önemsemesinler, ilaçlarını kullanmaktan vazgeçmesinler. Değilse kaybettiğimiz hastamızın daha fazla olacağını, yoğun bakıma geçen hastamızın daha çok olacağını bilelim. Zatürre oranı tek başına bunu göstermek için önemli bir gösterge."

- "Özel sektör ve vatandaşımız lisansın, ruhsatın iptal edilebileceğini bilsin"

Koca, Kovid-19 aşısına yönelik tavan fiyat uygulamasına dikkat edilmemesi durumunda yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına yönelik soru üzerine, bununla ilgili genelgenin geçen hafta yayımlandığını anımsattı.

Özellikle test politikasında PCR testini çalışabilir herkese açmak istediklerini, bununla ilgili vakıf üniversiteleri ve özel sektör dahil olmak üzere PCR testinin yapılabilirliğinin önünü açtıklarını söyledi. Koca, şöyle devam etti:

"Geçen hafta özellikle yer yer 250 liradan fazla ücret alan sağlık kuruluşlarının olduğu bilgisi bize de geliyor. O nedenle biz yeni bir genelge yayınladık. Bu genelgede de çok net tanımladık. 250 liranın üzerinde bir alım söz konusu ise bunun iadesinin yapılması gerekiyor. Tabii vatandaşımız, hepsi iadesi için müracaat edebilir durumda olmaz. Bunun yeterli olmadığını, eğer tekrarı halinde gerektiğinde lisans iptali dahil olmak üzere yapılacağını net bir şekilde yazdık. 250 liradan fazla bir ücret istenme durumu söz konusu olursa, bize müracaat etsin, gereğini yapacağımızdan emin olun. Sadece ücret iadesi değil lisansın, ruhsatın iptal edilebileceğini özel sektör de vatandaşımız da bilsin."

(Sürecek)