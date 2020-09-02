Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (3)

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içindeyiz." dedi.

Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleşen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, "Grip ve zatürre aşılarının teminine ilişkin sıkıntı var mı? Bununla ilgili bir planlama var mı?" sorusuna Koca, "Geçen yıla göre bu yıl daha fazla grip ve zatürre aşısının tüketileceğini biliyoruz." cevabını verdi.

Grip ve zatürre aşısı yaptırması gerekenlerle ilgili bir algoritma geliştirildiğini belirten Koca, grip aşısının geçen yıldan daha fazla, dört kat olması için çabaladıklarını, bununla ilgili bağlantıları kurduklarını, kimlere grip ve zatürre aşısının yapılması gerektiğiyle de ilgili Bilim Kurulu tarafından bir çalışma gerçekleştirildiğini aktardı.

Bakan Koca, "Zorunlu kişiler için önerdiğimiz algoritma olacak. Sorun yaşamayacağımızı düşünüyorum. Geçen yıla göre 3-4 kat tedarik içinde olacağız." ifadesini kullandı.

"Türkiye genelinde veya en çok vaka artışı olan Ankara'da kısıtlama olacak mı?" sorusuna Bakan Koca, "Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. İstanbul'u iki kat oranında geçmiş durumda. Ankara'da tedbirleri artırma çabası içindeyiz." yanıtını verdi.

Bu konuda birtakım tedbirlerin alındığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Özellikle mesai kavramı, bununla ilgili gerektiğinde kuruma gelmeden, dönüşümlü olarak, 60 yaş üstü kişilerin kuruma gelmelerini önlemek gibi düzenlemeler birçok ilimizde başladı. Ankara özelinde bu daha yoğun bir şekilde gündeme alındı. Bununla ilgili Pandemi Kurulu da bir karar aldı, biliyorsunuz ama şu an sokağa çıkma kısıtı gibi bir durum gündemimizde yok. Önemli olan tedbirlere uyum konusunda herkesin bir gayret ve çaba içinde olmasını sağlamak olmalı."

- "Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz"

Bir gazetecinin "Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri dikkate alınmıyor mu?" sorusuna Koca, Bilim Kurulunun bir tavsiye kurulu olduğunu ve kurulun tavsiyelerine uymak için şimdiye kadar bir gayret içinde olunduğunu dile getirdi.

"Salgın kontrolden çıktı mı?" sorusu üzerine Koca, "Salgının kontrolden çıktığını asla söyleyemeyiz ama tedbirlere uyum noktasında, üzerimize düşeni yapma konusunda hassasiyet göstermezsek, sonucu farklı olabilir. Özellikle bazı illerimizde bu durumun daha belirgin olduğunu görüyoruz. Bu Ankara için özellikle söylenebilecek bir durum. Konya'nın biraz stabil bir duruma geldiğini, Kayseri'de ve bazı illerimizde bu artışın devam ettiğini görüyoruz fakat kontrol dışına çıktığını asla söyleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Bayram ve sonrası yapılan düğünler

Vaka sayısının artmaması için yoğun çaba sarf edildiğine değinen Koca, erken dönemde filyasyon çalışması yapılmasının, erken dönemde uyguladıkları ilaç tedavisinin önemine dikkati çekti.

Ankara'daki vaka sayısının artışına ilişkin de açıklama yapan Koca, bayram ve sonrası yapılan düğün etkinliklerinin vaka sayısını artırdığına işaret etti.

Sağlık Bakanı Koca, "Düğünlerle ilgili organizasyonun daha çok nikah tarzında olması, yemekli bir organizasyon tarzında olmaması, nişan, kına gibi etkinliklerin Türkiye çağında yapılmaması şeklinde Bilim Kurulumuzun önerisi oldu. Sünnet düğünleri de dahil olmak üzere." dedi.

- "Ankara'da hastane açısından bir sorunumuz yok"

"Ankara'daki kapatılan hastaneler açılacak mı?" sorusu üzerine Koca, şu bilgileri verdi:

"Şu an Ankara'da hastane açısından bir sorunumuzun olmadığını söylemek istiyorum ama bizim zaten kapatılan hastaneleri açmak gibi bir eğilimimiz vardı, ilk günden itibaren bunu söylüyordum. Bu hastanelerimizin özellikle yoğun bakım bölümlerini devrede tutma noktasında bir çaba içindeyiz."

"Aşı çalışmaları"na ilişkin de bilgi veren Koca, Bakanlığın şu ana kadar iki aşıya onay verdiğini belirten Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle şu an yurt dışından iki aşıyla ilgili Bakanlığımız onay verdi, Faz 3 çalışması için. Bu Faz 3 çalışması için her biri için farklı 8-10 merkezde bu çalışmalar sürdürülüyor olacak. Bu çalışmalara izin verilirken gönüllülük esasına göre bu izinler veriliyor yani hiç kimseyi zorlayan bir çaba içinde değiliz. Bunu bir zorlamayla yapmıyoruz, bunu tamamen gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Bu üzerinde çalışılan aşılarla ilgili bizim temelde var olan etkinliğini son derece önemli. Bizim kendi yaptığımız çalışmalar, ülke olarak yaptığımız çalışmalar ise faz 1 çalışmasına doğru gelen çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişme olacak. 2 çalışma dışında 3'üncü bir çalışmanın müracaat oldu. Rusya'da yapılan Faz 3 çalışmasına gelen bir çalışma için müracaat edildi. Dosyasına bakıldı. Bu anlamda önemli bir aşamada olduğunu söyleyebilirim."

(Sürecek)



