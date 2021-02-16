Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısında son rakamı açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı yapılanların sayısının 5 milyon'u geçtiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye yönelik bilgilendirmelerde bulundu.
"5 milyondan fazla aşı yapıldı"
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün itibariyle 5 milyondan fazla aşı yaptık. Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz."
Toplam Yapılan Aşı Sayısı
5.178.384
1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı
4.444.733
2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı
733.651