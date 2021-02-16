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Sağlık Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısında son rakamı açıkladı
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısında son rakamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşı yapılanların sayısının 5 milyon'u geçtiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 23:13:00 -
Sağlık Bakanı Koca koronavirüs aşısında son rakamı açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeleye yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

"5 milyondan fazla aşı yapıldı"

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün itibariyle 5 milyondan fazla aşı yaptık. Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılanmasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz."

Toplam Yapılan Aşı Sayısı

5.178.384

1.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

4.444.733

2.Doz Uygulanan Kişi Sayısı

733.651

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