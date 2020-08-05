Sağlık Bakanı Koca: Konya Şehir Hastanesi tüm branşlarda hasta kabulüne ay sonunda başlayacak
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Konya Şehir Hastanesinin tüm branşlarda hasta kabulüne ay sonunda başlayacağını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Şehir Hastanesinin tüm branşlarda hasta kabulüne ay sonunda başlayacağını bildirdi.
Konya Şehir Hastanesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:
"Kovid-19 dışı hastalıkların tedavisiyle ilgilenecek, yatak ve hasta yoğunluğu açısından Konya'daki diğer hastanelerin yükünü azaltacak olan hastane, 838 yataklı ilk etabında tüm branşlarda hasta kabulüne tamamen ay sonunda başlayacak."