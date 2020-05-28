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Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: Dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 00:02:10 -
Sağlık Bakanı Koca: Dün gece itibarıyla sokağa çıkma kısıtı kalktı. Bu uygulama şu an için 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizi içeremiyor.
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