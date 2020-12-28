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Sağlık Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak
Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülecek aşılama programında vatandaşları zorlayıcı bir uygulamanın olmayacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 08:00:00 -
Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağını hatırlatarak, "Aşı programımız hazır. Vatandaşlarımız için zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Toplumu bu konuda ikna etmeye çalışacağız. bilim adamlarımızla aşılama gerekliliği. Başka bir uygulama olmayacak. "ifadesini kullandı.

Daha önce aşının zorunlu olmayacağını söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşlarımız için zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Bilim adamlarımıza anlatarak toplumumuzu aşının gerekliliğine ikna etme çabası içinde olacağız. Başka bir uygulama olmayacak.

 

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