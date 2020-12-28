Sağlık Bakanı Koca: Aşılamada vatandaşımızı zorlayıcı bir uygulama olmayacak

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, aşıların zorunlu olmayacağını hatırlatarak, "Aşı programımız hazır. Vatandaşlarımız için zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Toplumu bu konuda ikna etmeye çalışacağız. bilim adamlarımızla aşılama gerekliliği. Başka bir uygulama olmayacak. "ifadesini kullandı.

Daha önce aşının zorunlu olmayacağını söylemiştim. Aşılama programımız hazır. Vatandaşlarımız için zorlayıcı bir uygulama olmayacak. Bilim adamlarımıza anlatarak toplumumuzu aşının gerekliliğine ikna etme çabası içinde olacağız. Başka bir uygulama olmayacak.