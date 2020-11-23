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Aktüel Sağlık Bakanı Koca: "Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin."
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca: "Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin."

Yeniakit Publisher
2020-11-23 20:06:43 -
Sağlık Bakanı Koca: "Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin."
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