  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Sağlık Bakanı Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle salgınla mücadeleyi değerlendirdi
Aktüel

Sağlık Bakanı Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle salgınla mücadeleyi değerlendirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 22:46:32 -
Sağlık Bakanı Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle salgınla mücadeleyi değerlendirdi

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ilin sağlık müdürüyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bulunulan noktayı ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını ele aldıklarını bildirdi.

Koca, Twitter'dan 10 ilin sağlık müdürüyle video konferansla yaptığı toplantıya ilişkin görsellerin yer aldığı paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Manisa, Kayseri, Sakarya, Samsun, Antalya, Diyarbakır sağlık müdürlerimizle yaptığımız video konferans toplantılarında, salgınla mücadelede bulunduğumuz noktayı, sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını ele aldık. Desteğinizin önemi artmış durumda." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın için 'patlama' açıklaması: Yatırım yapmış olanlar...
Ekonomi

Altın için 'patlama' açıklaması: Yatırım yapmış olanlar...

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, ekonomide yaşanan son gelişmelerle birlikte altın veya dolar alıp terste kalan vatandaşları ikaz etti. Alkin..
Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş: İptal edilmezse savaş sebebidir
Dünya

Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş: İptal edilmezse savaş sebebidir

Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Irini Operasyonu adıyla Türk gemisine yapılan baskına ilişkin konuştu. Karataş, Avrupa Birliği'nin ha..
Türk gemisine alçak baskın! Planları bu muydu? Cihat Yaycı'dan kritik ifadeler
Gündem

Türk gemisine alçak baskın! Planları bu muydu? Cihat Yaycı'dan kritik ifadeler

Alman fırkateynin Doğu Akdeniz'de Türk gemisini durdurarak hukuk dışı bir arama yapması hakkında "Türkiye'nin egemenlik haklarına doğrudan ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay