  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında CNN Türk'te esrarengiz ses! "Öldürürüm lan seni"
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında CNN Türk'te esrarengiz ses! "Öldürürüm lan seni"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın düzenlediği basın toplantısına canlı bağlanan CNN Türk kanalında esrarengiz bir ses duyuldu. Kameraların tam kayda başladığı anda bir kişinin, "Öldürürüm lan seni, ne yapıyorsun lan" dediği duyuldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-12 09:16:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin üzerinden geçen 1 yılın ardından kameralar karşısına geçti. Ancak CNN Türk kanalından yayınlanan basın toplantısının ilk saniyelerinde esrarengiz bir ses duyuldu.

"Öldürürüm lan seni"

Fahrettin Koca'nın tam konuşmasına başlayacağı sırada yükselen seste bir kişinin, "Öldürürüm lan seni, ne yapıyorsun lan" dediği duyuldu. Bakan Koca'nın da şahit olduğu ses sonrası ortamda bir süre sessizlik yaşanırken sunucu, Koca'nın yapacağı açıklamayı yeniden anons etti.

Sesin kime ait olduğu bilinmiyor

Ekrana yansıyan garip olayda, sesin rejiye mi yoksa ortamda bulunan kişilere mi ait olduğu ise henüz öğrenilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den örgüte gizli mesaj: Acele etmeyin
Gündem

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'den örgüte gizli mesaj: Acele etmeyin

15 Temmuz hain darbe girişiminde milletin karşısında mağlup olan FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen yeni bir 'Kırık Testi' konuşması yaparak örgü..
Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan beyin yakan doğal gaz açıklaması

Doğu Akdeniz'deki doğal gaz yataklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Akdeniz'deki gazı Türkiye'y..
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!
Gündem

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Şırınga Özlem deliye dönecek!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Avrupa'ya sefer yapan trenlerimize ilişkin açıklaması şırınga Özlem lakaplı Halk Tv sunu..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay