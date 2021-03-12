Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın canlı yayında CNN Türk'te esrarengiz ses! "Öldürürüm lan seni"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin üzerinden geçen 1 yılın ardından kameralar karşısına geçti. Ancak CNN Türk kanalından yayınlanan basın toplantısının ilk saniyelerinde esrarengiz bir ses duyuldu.

"Öldürürüm lan seni"

Fahrettin Koca'nın tam konuşmasına başlayacağı sırada yükselen seste bir kişinin, "Öldürürüm lan seni, ne yapıyorsun lan" dediği duyuldu. Bakan Koca'nın da şahit olduğu ses sonrası ortamda bir süre sessizlik yaşanırken sunucu, Koca'nın yapacağı açıklamayı yeniden anons etti.

Sesin kime ait olduğu bilinmiyor

Ekrana yansıyan garip olayda, sesin rejiye mi yoksa ortamda bulunan kişilere mi ait olduğu ise henüz öğrenilmedi.