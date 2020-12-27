Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması: 2 gün ertelendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi Türkiye'ye gelmesi planlanan Çin aşısının Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası nedeni ile 2 gün ertelendiğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi Türkiye'ye gelmesi planlanan Çin aşısının Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle 2 gün ertelendiğini duyurdu.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
"Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."