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Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması: 2 gün ertelendi
Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması: 2 gün ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi Türkiye'ye gelmesi planlanan Çin aşısının Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası nedeni ile 2 gün ertelendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 21:05:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika koronavirüs aşısı açıklaması: 2 gün ertelendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pazartesi Türkiye'ye gelmesi planlanan Çin aşısının Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle 2 gün ertelendiğini duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

"Pekin’deki COVID-19 alarmı ve Pekin gümrüğünde görülen COVID-19 vakası sebebiyle gümrük hareketliliğine geçici olarak ara verilmiştir. Bu nedenle gümrük işlemlerinden sonra yola çıkması beklenen aşılarımızın gelişi bir iki gün ertelenmiştir. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz."

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