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Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan gece vakti Ramazan Bayramı paylaşımı: Her zamankinden yakınız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız.” notuyla sosyal medya hesabından Ramazan Bayramı’na ilişkin video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 07:30:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı nedeniyle Twitter hesabı üzerinden bir video yayımladı. Koca, "Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız” ifadelerini kullandı.

“Bir araya gelmeyi biraz erteledik”

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu bayram, evde ailelerimizle birlikte ve birbirimize her zamankinden yakınız. Büyüklerimiz ve sevdiklerimizle bir araya gelmeyi ise biraz erteledik. En içten dileğimiz şimdi yaşayamadığımız güzellikleri çok yakında yaşamak. Bayramımız mübarek olsun.” ifadelerini kullandı.

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