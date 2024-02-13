Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Erzincan açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Erzincan'daki toprak kaymasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
BAKAN KOCA: 6 AMBULANS VE 2 UMKE TİMİYLE GÖREV BAŞINDAYIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.
Koca şu ifadeleri kullandı:
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"Erzincan İliç'te bir maden ocağında meydana gelen toprak kayması olayı sebebiyle 6 Ambulans ve 2 UMKE Timiyle medikal kurtarma ve acil sağlık hizmeti için görev başındayız."
BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA
Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç: Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasındaki toprak kayması ile ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir.
Bakan Tunç sözlerini şöyle sürdürdü:
Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum.