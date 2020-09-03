Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Erdoğan' sorusuna tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü geçtiğimiz hafta tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Giresun’a gitmiş ve yürütülen çalışmaları yerinde incelemişti.

Erdoğan kısa konuştu

Vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da balçık ve kayalardan arındırılan Dereli ilçe merkezinde halka sesleniş konuşması yapılmıştı. Alana alınan vatandaşlara ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılmıştı.

Ancak oluşan kalabalık bir süre sonra sosyal mesafeyi koruyamadı. Ortaya çıkan kalabalık görüntü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da risk oluşturmamak adına konuşmasını kısa tuttu.

Bakan Koca’dan tokat gibi cevap

Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısından sonra kameralar karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda alınan yeni tedbirleri ve günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sel felaketinin yaşandığı Giresun ziyaretinde gerçekleştirdiği mini mitingde meydana gelen kalabalık soruldu.

Bir gazetecinin sorduğu "Burada sosyal mesafe ile bahsedilecek bir ortam oluşamadı. Siz bu kararı destekliyor musunuz?" sorusuna karşı Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maske, mesafe ve temizlik konusunda son derece hassas olduğunu hatırlatarak vatandaşlara tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Koca provokatif soruya karşı şu cevabı verdi;

"Maske, mesafe ve hijyen noktasında sayın Cumhurbaşkanımızın da hassaslık içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim vatandaş olarak özellikle maskesiz şekilde sokakta dolaşılmaması gerektiğine inanıyoruz. Mesafe ve temizliği de özellikle dikkat etmemiz gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum."