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Siyaset Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Erdoğan' sorusuna tokat gibi cevap
Siyaset

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Erdoğan' sorusuna tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Giresun’da halka seslenişi sırasında oluşan kalabalık görüntü sorulan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Maske, mesafe ve hijyen noktasında sayın Cumhurbaşkanımız da hassaslık içinde" cevabını verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 08:33:00 - 2020-09-03 08:37:09
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Erdoğan' sorusuna tokat gibi cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü geçtiğimiz hafta tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Giresun’a gitmiş ve yürütülen çalışmaları yerinde incelemişti.

Erdoğan kısa konuştu

Vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra da balçık ve kayalardan arındırılan Dereli ilçe merkezinde halka sesleniş konuşması yapılmıştı. Alana alınan vatandaşlara ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılmıştı.

Ancak oluşan kalabalık bir süre sonra sosyal mesafeyi koruyamadı. Ortaya çıkan kalabalık görüntü nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan da risk oluşturmamak adına konuşmasını kısa tuttu.

Bakan Koca’dan tokat gibi cevap

Dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısından sonra kameralar karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs konusunda alınan yeni tedbirleri ve günlük koronavirüs tablosunu paylaştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sel felaketinin yaşandığı Giresun ziyaretinde gerçekleştirdiği mini mitingde meydana gelen kalabalık soruldu.

Bir gazetecinin sorduğu "Burada sosyal mesafe ile bahsedilecek bir ortam oluşamadı. Siz bu kararı destekliyor musunuz?" sorusuna karşı Bakan Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maske, mesafe ve temizlik konusunda son derece hassas olduğunu hatırlatarak vatandaşlara tedbirlere uyulması konusunda uyarıda bulundu.

Bakan Koca provokatif soruya karşı şu cevabı verdi;

"Maske, mesafe ve hijyen noktasında sayın Cumhurbaşkanımızın da hassaslık içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizim vatandaş olarak özellikle maskesiz şekilde sokakta dolaşılmaması gerektiğine inanıyoruz. Mesafe ve temizliği de özellikle dikkat etmemiz gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum."

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Yorumlar

Tr.

Sayın bakanım.Saygıyı hakeden birisiniz ama burda Reis yanlış yaptı.Doğruya doğru,eğriye eğri denmezse yalamalık,yalakalık olur.Haaa...birde maça yemiyor meselesi varsa onu bilemem.
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Mikail okuroğlu

Şavaşdıklarımız tohumlarına sormak lazım cumhuriyet tarihinde böyle bir devlet hükümet ğörüldümü milletin yaralarını saran bu kadar zaman diliminde derde deva olan önce ki selde ne oldu araştır depremde ne oldu toplanan yardımlar ne oldu ankara 'dan gölcüge kâç günde gelindi ALLAH'IM güzellikleri görmeyene kullanmak nasip olmasın çirkini kötüyü saklayanın sakladıklarından başı kurtulmasın amin ALLAH CC RAZI OLSUN bütün bakan ve sorumlularımız çadır kuruyor en uygun zamanda afat olay yerinde gecenin bir saatinde bile sizi ALLAH A havale çok yakında düşmanlarımızın kucağına çalışacaksınız....
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