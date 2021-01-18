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Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a teşekkür
Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısı olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 18:41:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 'Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal Beyefendi, bugün Ankara Şehir Hastanemizde COVID-19 aşısı oldu. Aşı programımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız.' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama konusunda örnek olmaları için parti liderlerini telefonla tek tek arayarak çağrıda bulundu. Bu çağrılara liderlerden olumlu yanıt geldi. Kimi sırasını bekleyeceğini söylerken kimi de aşı olduğunu açıkladı.

Bakan Koca'dan DP Genel Başkanı Uysal'a teşekkür

Bakan Koca, aşı olan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Koca Twitter hesabından "Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal Beyefendi, bugün Ankara Şehir Hastanemizde COVID-19 aşısı oldu. Aşı programımıza verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." paylaşımını yaptı.

 

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