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Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye’de salgın mevcut şartlarda kontrol altına alınmıştır. Mayıs ayına kıyasla Haziran ayına ilişkin öngörülerimiz daha da somuttur. Risk varlığını daha uzun süre devam ettirecek. Korona virüs olayı İkinci Dünya Savaşı’nd

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye’de salgın mevcut şartlarda kontrol altına alınmıştır.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:51:36 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye’de salgın mevcut şartlarda kontrol altına alınmıştır. Mayıs ayına kıyasla Haziran ayına ilişkin öngörülerimiz daha da somuttur. Risk varlığını daha uzun süre devam ettirecek. Korona virüs olayı İkinci Dünya Savaşı’nd

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye’de salgın mevcut şartlarda kontrol altına alınmıştır. Mayıs ayına kıyasla Haziran ayına ilişkin öngörülerimiz daha da somuttur. Risk varlığını daha uzun süre devam ettirecek. Korona virüs olayı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bütün dünyayı aynı anda ilgilendiren ilk olaydır."

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