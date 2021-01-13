Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs aşısı yaptıran ilk kişi oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdı.

Böylece Bakan Koca, Türkiye'de koronavirüs aşısı yaptıran ilk kişi oldu.

Koca'nın açıklamaları şöyle:

Güvenlik testleri tamamlandı, aşı güvenli. Devlet büyüklerimiz aşılanması örnek teşkil edecek. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Vatandaşlarımız aşılama programının seyrini web sayfası üzerinden canlı olarak takip edebileceklerdir. Birazdan huzurlarınızda Bilim Kurulu üyelerimizden hastalığı geçirmemiş ya da gönüllü olarak aşılanmamış olanlarla ilk aşıyı olacağız. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir. Yarından itibaren sağlık çalışanları aşılanacak. Salgını durdurana kadar aşıyı uygulamakta, tedbir ve kısıtlamalara uymakta kararlıyız.