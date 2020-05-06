Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye korona virüsle mücadelesinde ilk etabı tamamlamıştır. Artık ikinci dönemdeyiz. Başarı yine koşullara bağlıdır. Tedbir almak başarının garantisidir. Tedbir zorunludur çünkü tehdit devam etmektedir."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye korona virüsle mücadelesinde ilk etabı tamamlamıştır.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye korona virüsle mücadelesinde ilk etabı tamamlamıştır. Artık ikinci dönemdeyiz. Başarı yine koşullara bağlıdır. Tedbir almak başarının garantisidir. Tedbir zorunludur çünkü tehdit devam etmektedir."