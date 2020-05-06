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Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye korona virüsle mücadelesinde ilk etabı tamamlamıştır. Artık ikinci dönemdeyiz. Başarı yine koşullara bağlıdır. Tedbir almak başarının garantisidir. Tedbir zorunludur çünkü tehdit devam etmektedir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye korona virüsle mücadelesinde ilk etabı tamamlamıştır.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:46:48 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye korona virüsle mücadelesinde ilk etabı tamamlamıştır. Artık ikinci dönemdeyiz. Başarı yine koşullara bağlıdır. Tedbir almak başarının garantisidir. Tedbir zorunludur çünkü tehdit devam etmektedir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye korona virüsle mücadelesinde ilk etabı tamamlamıştır. Artık ikinci dönemdeyiz. Başarı yine koşullara bağlıdır. Tedbir almak başarının garantisidir. Tedbir zorunludur çünkü tehdit devam etmektedir."

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