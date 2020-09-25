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Aktüel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu."
Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu."

Yeniakit Publisher
2020-09-25 11:45:56 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye genelinde temaslıların taramasını ortalama 13 saate kadar indirdik. Samsun'da ise son bir haftada temaslı takiplerimiz 9 saate inmiş oldu."
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