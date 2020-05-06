Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye Futbol Federasyonu, özgür ve kendi iradesiyle kararı zaten verdi. Dolayısıyla sorumluluk federasyonundur. Federasyon bu kararı alabiliyorsa bu karar kendisinindir, sorumlulukta kendisinindir."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye Futbol Federasyonu, özgür ve kendi iradesiyle kararı zaten verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Türkiye Futbol Federasyonu, özgür ve kendi iradesiyle kararı zaten verdi. Dolayısıyla sorumluluk federasyonundur. Federasyon bu kararı alabiliyorsa bu karar kendisinindir, sorumlulukta kendisinindir."