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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi duyurdu: Hayırlı olsun
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi duyurdu: Hayırlı olsun

Yeniakit Publisher
2023-04-28 10:29:00 - 2023-04-28 10:45:59
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca müjdeyi duyurdu: Hayırlı olsun

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını "Hayırlı olsun" ifadesiyle duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sözleşmeli pozisyonda görev yapan 81 bin 108 personelin kadroya geçiş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız bünyesinde sözleşmeli pozisyonda görev yapan 328 hekim, 50 bin 819 ebe/hemşire ve 29 bin 961 diğer sağlık personeli olmak üzere, toplam 81 bin 108 personelin 7433 sayılı kanun kapsamında kadroya geçiş işlemleri tamamlanmıştır. Hayırlı olsun."

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Sayın Bakanım RANDEVU ALAMIYORUZ ,Birileri bir şeylerle oynuyormu ne.
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