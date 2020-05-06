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Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Maske konusu yeni bir normalleşme süreci. Bu dönemde maskeye ihtiyacın daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu sebeple bizim daha çok 20-65 yaş arası dönem için 10 günde bir 5’li paketi ücretsiz olarak verme uygulamamız vardı. Şu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Maske konusu yeni bir normalleşme süreci.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:00:30 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Maske konusu yeni bir normalleşme süreci. Bu dönemde maskeye ihtiyacın daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu sebeple bizim daha çok 20-65 yaş arası dönem için 10 günde bir 5’li paketi ücretsiz olarak verme uygulamamız vardı. Şu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Maske konusu yeni bir normalleşme süreci. Bu dönemde maskeye ihtiyacın daha fazla olduğunu görüyoruz. Bu sebeple bizim daha çok 20-65 yaş arası dönem için 10 günde bir 5’li paketi ücretsiz olarak verme uygulamamız vardı. Şu ana kadar dağıtılan maske sayısı 160 milyonu buldu. Bu dönemde maskeye daha fazla ihtiyaç duyan vatandaşımız olacak. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla yüksek fiyat olmamak kaydıyla bir dönem olacak. Maskeye eczane ve marketler dahil olmak üzere birçok yerden ulaşabilecekler. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığımızın da bir açıklaması olacak."

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