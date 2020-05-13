Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son tabloyu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1639 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 58 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, bugün hayatını kaybeden 58 kişiyle birlikte koronavirüste can kaybı 3 bin 952'ye yükseldi.
Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez 1.000’in altına düştü. İyileşen hasta sayımız 100.000’i aştı. Toplam test sayımız yaklaşık 1,5 milyon. Virüse karşı asıl gücümüz: Maske ve 1,5 Metre Sosyal Mesafe. Risk, en çok kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadelerini kullandı.