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Aktüel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki ziyaretlerini sürdürüyor
Aktüel

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki ziyaretlerini sürdürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-25 20:46:10 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki ziyaretlerini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında 112 Acil İstanbul Anadolu Yakası Komuta Kontrol Merkezine ve Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesine ziyarette bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün, İstanbul Avrupa Yakası Komuta Kontrol Merkezini ziyaret ettiğimiz 112 Acilin Anadolu Yakası çalışanlarıyla buluştuk. Salgına karşı verdiğimiz mücadelede, tıpkı diğer hizmetlerdeki gibi büyük görev üstleniyorlar." ifadesini kullandı.

Koca, bir diğer paylaşımında ise vaka sayılarının ülke genelinin yüzde 40'ına ulaştığı İstanbul'da ikinci günü olduğunu hatırlattı.

Günün ikinci toplantısını Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesinde yaptıklarını aktaran Koca, "Riske karşı gücümüzü takviye ediyoruz. 3 kurala uyulursa hastanelere daha az ihtiyaç duyarız." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, söz konusu paylaşımlarında, "Salgına karşı daha sıkı organize olalım." çağrısında bulundu.

Paylaşımlarda ziyaretlere ilişkin birer fotoğraf da yer aldı.

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