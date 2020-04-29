Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Filyasyonun bugüne kadar gösterdiğimiz başarıda payı büyüktür. Filyasyonu çok büyük bir ağ kurarak yaptık. Güncel veriyle söylersem sahada görev yapan filyasyon ekibi sayısı 5 bin 849’dur."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Filyasyonun bugüne kadar gösterdiğimiz başarıda payı büyüktür.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Filyasyonun bugüne kadar gösterdiğimiz başarıda payı büyüktür. Filyasyonu çok büyük bir ağ kurarak yaptık. Güncel veriyle söylersem sahada görev yapan filyasyon ekibi sayısı 5 bin 849’dur."