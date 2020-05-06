Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Eskisi gibi herkes, her zaman AVM’ye gidebiliyor olmayacak. Bununla ilgili rehberler yayınlanacak. Vatandaşımız bunlara internet sitelerinde ve işletmelerden ulaşabilecek. Yeni dönemin kendine has kuralları olacak. Biz bu ku
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Eskisi gibi herkes, her zaman AVM’ye gidebiliyor olmayacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Eskisi gibi herkes, her zaman AVM’ye gidebiliyor olmayacak. Bununla ilgili rehberler yayınlanacak. Vatandaşımız bunlara internet sitelerinde ve işletmelerden ulaşabilecek. Yeni dönemin kendine has kuralları olacak. Biz bu kurallara alışarak hayatımızı devam edeceğiz."