Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Enfekte olan, sahada yoğun bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428. Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6 buçuğa yakın. Gönül bu dönemde hiçbir çalışanımızın enfekte olmamasını ve hayatını kaybe

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Enfekte olan, sahada yoğun bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428. Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6 buçuğa yakın. Gönül bu dönemde hiçbir çalışanımızın enfekte olmamasını ve hayatını kaybetmemesini dilerdi. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum. "