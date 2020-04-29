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Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Enfekte olan, sahada yoğun bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428. Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6 buçuğa yakın. Gönül bu dönemde hiçbir çalışanımızın enfekte olmamasını ve hayatını kaybe

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Enfekte olan, sahada yoğun bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428.

2020-04-29 18:02:16 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Enfekte olan, sahada yoğun bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428. Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6 buçuğa yakın. Gönül bu dönemde hiçbir çalışanımızın enfekte olmamasını ve hayatını kaybe

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Enfekte olan, sahada yoğun bir fedakarlıkla çalışan sağlık çalışanlarımızın sayısı toplam 7 bin 428. Vakalarımız içindeki oranı yüzde 6 buçuğa yakın. Gönül bu dönemde hiçbir çalışanımızın enfekte olmamasını ve hayatını kaybetmemesini dilerdi. Çalışanlarımız için bu dönemde ne yapmamız gerekiyorsa yaptığımızı düşünüyorum. "

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