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Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Koronavirüs haritasında çok önemli gelişme
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Koronavirüs haritasında çok önemli gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı koronavirüs haritasının son durumunu paylaştı. Bakan Koca risk durumunu gösteren 4 renkli haritadan 3 renkli haritaya geçildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 08:45:00 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Koronavirüs haritasında çok önemli gelişme

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından önemli bir gelişmeyi duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 1 aydaki vakaların yüzde 15’ini 60 yaş ve üzerinin oluşturduğunu buna karşın, vefatların yüzde 84,8’inin 60 yaş üzerinde olduğunu belirtti.

Koca, "4 Renkli haritadan 3 RENKLİ haritaya geçtik! Geç kalanlar, kolları sıvayalım! Hakkâri de Mavi!. Şanlıurfa Turuncu, hedef tek renk Mavi!" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 287 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 164 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,84, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,89 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 219 bin 170 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.  

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

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