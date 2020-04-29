Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Düşüş trendini görüyoruz. Ama bunun kalıcı olması önemli. Bu dönemde izolasyonun ve mesafenin son derece önemli olduğunu söylüyoruz. Bu duruma uyum gösterilmezse yeni bir pik dalgası olabilir."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Düşüş trendini görüyoruz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Düşüş trendini görüyoruz. Ama bunun kalıcı olması önemli. Bu dönemde izolasyonun ve mesafenin son derece önemli olduğunu söylüyoruz. Bu duruma uyum gösterilmezse yeni bir pik dalgası olabilir."