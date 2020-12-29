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Sağlık Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'den gelecek aşı yarın sabah burada olacak
Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'den gelecek aşı yarın sabah burada olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 20:19:00 - 2020-12-29 20:27:56
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çin'den gelecek aşı yarın sabah burada olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandığını bildirdi.

Çin aşısı Türkiye için havalandı

Koca, Twitter'daki hesabından, Çin'den gelecek aşılara ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50’de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'nin 29 Aralık koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosuna göre son 24 saatte 253 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 20 bin 388’e yükseldi.

Toplamda 24 milyon 141 bin 935 test yapıldı. Bugün 183 bin 117 test yapılırken, 15 bin 805 yeni vaka, 2 bin 783 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 178 bin 580 olduğu, bugün iyileşen 21 bin 4 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 58 bin 437’e yükseldiği, toplam hastalarda bu hafta zatürre oranının yüzde 3,8, ağır hasta sayısının ise 4 bin 191 olduğu açıklandı.

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