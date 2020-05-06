Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyleyebiliriz. Sadece büyüklerimizle ilgili belirli bir zaman dilimi serbest. Önümüzdeki haftalarla ilgili karar alındıkça açıklamamız olacak."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyleyebiliriz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyleyebiliriz. Sadece büyüklerimizle ilgili belirli bir zaman dilimi serbest. Önümüzdeki haftalarla ilgili karar alındıkça açıklamamız olacak."