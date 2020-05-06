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Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyleyebiliriz. Sadece büyüklerimizle ilgili belirli bir zaman dilimi serbest. Önümüzdeki haftalarla ilgili karar alındıkça açıklamamız olacak."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyleyebiliriz.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 18:08:54 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyleyebiliriz. Sadece büyüklerimizle ilgili belirli bir zaman dilimi serbest. Önümüzdeki haftalarla ilgili karar alındıkça açıklamamız olacak."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Bu hafta sonu için sokağa çıkma yasağının devam ettiğini söyleyebiliriz. Sadece büyüklerimizle ilgili belirli bir zaman dilimi serbest. Önümüzdeki haftalarla ilgili karar alındıkça açıklamamız olacak."

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