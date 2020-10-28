Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bilim Kurulu Ankara dışında ilk kez toplanacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ilk kez Ankara dışında toplanacağını duyurdu. Kurul, bugün İstanbul'da toplanacak.
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün İstanbul'da yapılacak. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.
"Ankara dışında ilk toplantı"
Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:
''Koronavirüs Bilim Kurulu, vaka sayılarının ülke genelinin %40'ına ulaştığı İstanbul'da toplanıyor. Bu, çalışmalarına 10 Ocakta başlayan kurulun Ankara dışında yapacağı ilk toplantı olacak''