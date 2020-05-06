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Sağlık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Yeni dönem, tedbirlerle özlemlerin sentezidir. Başlayan dönem 11 Mart’tan bu yana gösterdiğimiz çabanın ödülüd

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:49:13 -
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Yeni dönem, tedbirlerle özlemlerin sentezidir. Başlayan dönem 11 Mart’tan bu yana gösterdiğimiz çabanın ödülüd

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Yeni dönem, tedbirlerle özlemlerin sentezidir. Başlayan dönem 11 Mart’tan bu yana gösterdiğimiz çabanın ödülüdür."

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