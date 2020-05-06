Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Yeni dönem, tedbirlerle özlemlerin sentezidir. Başlayan dönem 11 Mart’tan bu yana gösterdiğimiz çabanın ödülüd
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Başlayan yeni dönem bildiğimiz anlamda tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Yeni dönem, tedbirlerle özlemlerin sentezidir. Başlayan dönem 11 Mart’tan bu yana gösterdiğimiz çabanın ödülüdür."