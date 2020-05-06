Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "AVM’ler açılacak diye; lokantalar, kafeler açılmayacak. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek. Çünkü bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın da herhangi bir bakanlığımızın da kararı olmadı."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "AVM’ler açılacak diye; lokantalar, kafeler açılmayacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "AVM’ler açılacak diye; lokantalar, kafeler açılmayacak. Bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek. Çünkü bununla ilgili Cumhurbaşkanımızın da herhangi bir bakanlığımızın da kararı olmadı."