Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan görevinden uzaklaştırıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşirelere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdıran Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan'ın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşirelere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdıran Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan'ın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.
"Bunu kabul etmemiz mümkün değil"
Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir."
"Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdırdı
Ayşegül Alkan, görev yerlerinde olmadıkları gerekçesiyle hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'e 500'er kez, "Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdırmıştı.