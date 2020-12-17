  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan görevinden uzaklaştırıldı
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan görevinden uzaklaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşirelere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdıran Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan'ın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:50:00 - 2020-12-17 17:19:33
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan görevinden uzaklaştırıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemşirelere "Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdıran Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi Ayşegül Alkan'ın görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

"Bunu kabul etmemiz mümkün değil"

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi görevinden uzaklaştırıldı. Hakkında disiplin soruşturması başlatılan Başhekimin sözleşmesi feshedilerek görevine son verilmiştir. Böyle bir davranışı kabul etmemiz mümkün değildir."

"Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdırdı

Ayşegül Alkan, görev yerlerinde olmadıkları gerekçesiyle hemşireler Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin'e 500'er kez, "Ben salağım servisimden başka servise gittim" diye yazdırmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!
Dünya

Rusya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması!

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı'nda basın toplantısı düzenleyen Çijov, geçen haftaki AB zirvesinde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ..
2021'de Türkiye için çekirge istilası uyarısı! 'Tarla kenarlarına yumurtalarını bıraktılar'
Gündem

2021'de Türkiye için çekirge istilası uyarısı! 'Tarla kenarlarına yumurtalarını bıraktılar'

Dicle Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, 2021 yılında Türkiye için çekirge uyarısı yaptı.
Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in türbesinde tepki çeken görüntü
Yerel

Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in türbesinde tepki çeken görüntü

Peygamber övgüsü almış Osmanlı İmparatoru Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin'in türbesine Fransız usulü tente takılması vatandaşların..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay